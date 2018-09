Polizei und Stadt froh über friedliches Ende

«Es ist gut, dass sich unter den Demonstranten die Friedfertigen durchgesetzt haben und so eine Eskalation vermieden werden konnte», sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Seit dem Start der Aktion am Samstagnachmittag sei eine deeskalierende Strategie gefahren worden. Die Abstimmung zwischen den Behörden und der Polizei habe zu dem guten Ende geführt. Die Polizei war nach eigenen Angaben auch in der Nacht mit Einsatzkräften am Ort.

Rund 30 Demonstranten hatten die Nacht in der Kirche verbracht. Ziel der Aktion war nach Angaben einer Attac-Sprecherin, eine breite öffentliche Debatte über Demokratie anzustoßen. Dazu sei ganz bewusst die Paulskirche ausgesucht worden. Als Tagungsort des ersten frei gewählten deutschen Parlaments gilt sie als Symbol der Demokratie. Die Proteste richteten sich zehn Jahre nach dem Beginn der letzten großen Finanzkrise auch gegen die Macht der Bankenbranche.