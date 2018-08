Polizei verhaftet vier mutmaßliche Diebe

Marburg (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Donnerstag in Marburg vier Männer wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl gefasst. Sie hätten seit Jahresbeginn mehrere Fahrkartenautomaten an mittelhessischen Bahnhöfen aufgebrochen oder gesprengt, berichteten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Bundespolizeidirektion Koblenz. Dabei sei ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden.