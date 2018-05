Polizei warnt vor ausgelegten Ködern im Stadtwald

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Stadtwald von Frankfurt am Main sind vermutlich Giftköder ausgelegt worden. Die Polizei warnte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Mitteilung Spaziergänger und Hundebesitzer und mahnte zur Vorsicht. Passanten hatten die Beamten am Feiertag darüber informiert. «Der Bereich zwischen der Darmstädter Landstraße und der Mörfelder Landstraße soll regelrecht übersäht sein mit den vermeintlichen Ködern», schilderte die Polizei. Es soll sich dabei um eine rötliche, Granulat ähnliche Substanz handeln, die jeweils in kleinen Mengen ausgelegt wurde. Der noch unbekannte Stoff sollte untersucht werden. Ergebnisse lagen zunächst nicht vor.