Polizei will Kleintransporter mit Schüssen stoppen

Fulda (dpa/lhe) - Mit drei Schüssen auf den Hinterreifen hat die Polizei auf der Autobahn 4 bei Friedewald versucht, einen renitenten Autofahrer mit seinem unsicheren Fahrzeuggespann zu stoppen. Der 44-Jährige fuhr trotzdem noch bis zum nächsten Parkplatz weiter. Dort wurde er vorübergehend festgenommen, wie die Polizei in Fulda berichtete. Dabei habe er am frühen Donnerstagmorgen erheblichen Widerstand geleistet und sich an der Hand verletzt.