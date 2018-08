Polizei zahlt fast 100 Eintracht-Fans Schadenersatz

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Polizeipräsidium Südhessen hat 96 Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt insgesamt fast 25 000 Euro Schadenersatz bezahlen müssen. Sie waren einem richterlichen Beschluss zufolge während des Hessenderbys zwischen dem SV Darmstadt 98 und der Eintracht Ende April 2016 rechtswidrig in Gewahrsam genommen worden. Dafür habe jeder 250 Euro bekommen, sagte Polizeisprecher Bernd Hochstädter am Freitag in Darmstadt. Die «Frankfurter Rundschau» hatte zuvor berichtet.