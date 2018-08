Polizei zeigt ihr Können: Mensch, Tier und Maschine

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei demonstriert ihre Leistungsfähigkeit und Bürgernähe am Samstag (ab 10.30 Uhr) bei einer großen Schau-Veranstaltung in Hanau. Bei freiem Eintritt bekommen die Besucher im Herbert-Dröse-Stadion diverse Vorführungen zu sehen. Zum Einsatz kommen unter anderem Polizeireiter, die mit Pferden durch Feuer springen, Diensthunde bei der Ganovenjagd und ein Polizeihubschrauber. Die Kripo gibt einen Einblick in ihre Tatortarbeit und die Ermittler gegen Sprayer geben Tipps, wie man sich vor unliebsamen Schmierereien schützen kann.