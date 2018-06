Polizeiaktion: 15 Autofahrer mit Smartphone erwischt

Mühlheim am Main (dpa/lhe) - Bei einer Kontrollaktion der Polizei in Mühlheim am Main sind 15 Autofahrer mit ihrem Smartphone in der Hand erwischt worden. Sie hätten Textnachrichten geschrieben oder gelesen, teilte die Polizei in Offenbach am Dienstag mit. Insgesamt wurden bei der Aktion am Montag 75 Fahrzeuge kontrolliert. Die große Zahl der «scheinbar sorglosen Handynutzer» sei erschreckend, erklärte die Polizei. Bei der Kontrolle wurden auch zwei Autofahrer ohne Führerschein erwischt.