Polizeianwärter wegen Gefangenenbefreiung festgenommen

Ein weggeworfene Fantrommel in den Farben schwarz-rot-gold liegt neben dem Herrngarten auf einem Gehweg. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei den Angriffen auf Polizisten in Darmstadt ist auch ein Polizeikommissar-Anwärter festgenommen worden. Er habe sich aber wohl nicht an der Randale rund um das Schlossgartenfest beteiligt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 22 Jahre alte Mann soll versucht haben, seinen Polizei-Status zu benutzen, um festgenommene Freunde zu befreien. Es bestehe daher der Verdacht auf Gefangenenbefreiung. Die laufenden Ermittlungen könnten neben strafrechtlichen auch disziplinarrechtliche Folgen haben.