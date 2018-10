Polizeiauto beschädigt: Gullydeckel stecken in Frontscheibe

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Streifenwagen der Polizei in Frankfurt ist mit zwei Gullydeckeln beschädigt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Polizisten ihren Wagen in der Nacht zum Samstag wegen eines Einsatzes im Stadtteil Sindlingen geparkt. Als sie zurückkamen, steckten die Gullydeckel in der Frontscheibe des Autos. Hinweise auf die Täter gibt es nach Angaben der Polizei bisher nicht.