Polizeieinsatz in Schule: Jugendlicher schlägt Lehrer

Heppenheim (dpa/lhs) - Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag in einer Schule in Heppenheim einen Lehrer geschlagen. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Angreifer festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei hatte mit mehreren Beamten, auch in zivil, nach ihm gefahndet. Der Jugendliche wurde außerhalb der Schule gefasst. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.