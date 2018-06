Polizeieinsatz nach Pistolenschüssen bei Familienstreit

Liederbach/Wiesbaden (dpa/lhe) - Pistolenschüsse haben in Liederbach am Taunus einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zwei Familien waren in einen Streit geraten, wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dabei schrien sie und schossen mit einer Schreckschusspistole. Nachbarn alarmierten die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte. Verletzt wurde niemand. Drei der Streithähne wurden festgenommen. Um was es bei der Auseinandersetzung am Mittwochabend ging, war zunächst unklar.