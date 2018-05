Polizeieinsatz nach Schuss: Mann wollte Waffe ausprobieren

Kassel (dpa/lhe) - Ein Probeschuss mit einer Druckluftpistole hat für einen 18-Jährigen aus Kassel strafrechtliche Folgen. Gegen den am Mittwoch festgenommenen Mann liefen nun Verfahren wegen Sachbeschädigung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Der 18-Jährige hatte mit der Waffe auf ein Dach gegenüber seiner Wohnung geschossen. Dabei traf er ein Fenster und löste so einen größeren Einsatz der Polizei aus.