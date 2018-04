Polizeieinsatz nach Trinkgelage: Angriff mit Dachlatte

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Trinkgelage im osthessischen Bad Hersfeld hat zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Nach dem «Genuss von reichlich Alkohol» seien am Sonntagabend zunächst Rettungssanitäter zu einem Einfamilienhaus gerufen worden, berichteten die Beamten am Montag. Ein 50 Jahre alter Mann soll zuvor die Treppe hinuntergefallen sein. Besonders dankbar zeigten sich dieser und ein 52-Jähriger aber nicht: Die Männer griffen laut Polizei die Retter an. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Polizei alarmiert.