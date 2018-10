Polizeinotruf missbraucht: 43-Jähriger erfindet eine Leiche

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) - Mit einer erfundenen Leiche hat ein Mann aus Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) den Polizeinotruf missbraucht. Zunächst rief der 43-Jährige am Sonntagabend bei der Polizei an und berichtete, er werde von Nachbarn und Jugendlichen belästigt, wie die Beamten am Montag mitteilten. Vor Ort fanden die Beamten aber keinen Hinweis dafür. Stattdessen habe der betrunkene Anrufer zu laut Musik gehört und damit selbst die Nachbarn gestört.