Polizist erkennt zufällig Straftäter und überführt ihn

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt. Foto: Silas Stein/Archiv

Grasellenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Das gute Gedächtnis eines Polizisten ist einem 48 Jahre alten mutmaßlichen Straftäter an der Bergstraße zum Verhängnis geworden. Bei einem Einsatz am Dienstag in Grasellenbach erkannte der erfahrene Beamte den 48-Jährigen, der zufällig vorbeikam, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Der 48-Jährige hatte mit einer gestohlenen EC-Karte wenige Tage zuvor mehr als 300 Euro abgehoben und war dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. An dieses Bild hatte sich der Polizist bei der zufälligen Begegnung erinnert.