Polizist findet sein gestohlenes Fahrrad und stellt Dieb

Hofgeismar (dpa/lhe) - Ein Fahrraddieb in Hofgeismar (Kreis Kassel) hat Pech bei der Wahl seiner Beute gehabt. Nach Polizeiangaben vom Dienstag stahl der 51-Jährige am Montag am Bahnhof das Fahrrad eines Beamten. Um den Diebstahl zu melden, habe sich der Polizist auf den Weg zur Polizeiwache gemacht und plötzlich sein gestohlenes Fahrrad vor einer Haustür gesehen. Der Beamte verständigte daraufhin seine Kollegen. Die Behauptung des Mannes, er habe das Fahrrad gekauft, konnten die Polizisten schnell widerlegen. Das durchtrennte Fahrradschloss befand sich ebenfalls bei dem 51-Jährigen.