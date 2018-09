Polizisten mehrfach beleidigt und angegriffen

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Beleidigungen, Randale, Körperverletzung: Die Polizei in Bad Dürkheim ist zu Beginn des zweiten Wurstmarkt-Wochenendes zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Rund um das traditionsreiche Weinfest seien Beamte in der Nacht zum Samstag in mehreren Fällen selbst angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sind nach einem Streit zwischen zwei Frauen zwei unbeteiligte Männer im Alter von 21 und 23 auf die Polizisten losgegangen. Einer von ihnen habe die Beamten bespuckt und beleidigt.