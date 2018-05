Pop-Ikone Nena Star beim Schlossgrabenfest: 110 Bands

Darmstadt (dpa/lhe) - Nena gehört zu den wohl erfolgreichsten und bekanntesten Sängerinnen Deutschlands: Beim 20. Open-Air-Festival Schlossgrabenfest in Darmstadt ist die Pop-Ikone («99 Luftballons») mit dabei - und das wie alle Künstler bei freiem Eintritt. Die 58-Jährige sei neben Nico Santos, Tom Gregory und der Band Marquess eine der Top-Acts, teilten die Veranstalter am Dienstag in Darmstadt mit. Vom 31. Mai bis zum 3. Juni sollen 110 Bands auf insgesamt vier Bühnen rund um das Residenzschloss auftreten. Nena steht inzwischen seit 40 Jahren auf der Bühne.