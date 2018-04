Post-Einbrecher flüchtig: Schadenssichtung kompliziert

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei sucht weiterhin nach den unbekannten Tätern, die in der Nacht zum Donnerstag mithilfe eines Postautos mehr als 100 Pakete aus einer Poststelle in Kassel entwendet haben. Auch über den genauen Wert des Diebesgutes herrschte am Freitag noch Unklarheit. «Aufgrund der vielen aufgerissenen Einzelpäckchen» dauere es länger als sonst, die Beute zu beziffern, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Das Postauto konnte bereits am Donnerstag mit zahlreichen aufgerissenen Paketen auf der Ladefläche in einem Kasseler Park sichergestellt werden.