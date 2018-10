Post-Probleme: Städte geben Briefwählern Tipps

Eine Frau wirft im Wahlamt Frankfurt am Main ihren Wahlbrief in eine Wahlurne. Foto: Arne Dedert

Fulda/Neustadt (dpa/lhe) - Nach Problemen bei der Postzustellung in Ost- und Mittelhessen raten die betroffenen Kommunen Briefwählern, die benötigten Unterlagen persönlich zu beantragen und abzugeben. Das empfehle man vorsichtshalber und all jenen, die ganz sicher gehen wollten, dass die Formulare rechtzeitig bei den Wahlbüros eingingen, sagte ein Sprecher der Stadt Fulda am Freitag. Ähnliches rät auch Neustadt im mittelhessischen Kreis Marburg-Biedenkopf. Der Hintergrund: In Teilen Fuldas sowie des Kreises kam die Post in den vergangenen Wochen verzögert oder unregelmäßig an. Darüber hatten zuvor mehrere Medien berichtet.