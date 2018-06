Präsidentenwahl in der Türkei: Rund 144 000 Wähler in Hessen

Ausgezählt werden die abgegebenen Stimmen allerdings nicht in Frankfurt, sondern in der Türkei. Dort wird auch das Wahlergebnis veröffentlicht. Insgesamt sind mehr als fünf Prozent der 59,3 Millionen Wahlberechtigten Auslandstürken. Während die Wahl in der Türkei am 24. Juni stattfindet, können die Wähler in Deutschland, Österreich und Frankreich vom 7. bis 19. Juni ihre Stimme abgeben.

Der letzte Urnengang im Frankfurter Generalkonsulat war im vergangenen Jahr, als über das Verfassungsreferendum abgestimmt wurde. Damals betrug die Wahlbeteiligung in Frankfurt 40 Prozent.