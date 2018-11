Preise für «Die Zertrennlichen» und «Der (vorletzte) Panda»

Erstmals wurden in diesem Jahr ausdrücklich auch die Leistungen der Übersetzer gewürdigt, wie das in Frankfurt ansässige Kinder- und Jugendtheaterzentrum betonte, das die Preisträger auswählt. Preise und Prämien gehen zu jeweils gleichen Teilen an beide.

Den Deutschen Kindertheaterpreis 2018 erhielt der Franzose Fabrice Melquiot für sein Stück «Die Zertrennlichen» in der Übersetzung von Leyla-Claire Rabih und Frank Weigand - laut Jury «eine große Tragödie um Liebe, Macht und Herrschaftsansprüche für Kinder».

Der Deutsche Jugendtheaterpreis 2018 geht an den Kroaten Dino Pešut für «Der (vorletzte) Panda oder Die Statik» in der Übersetzung von Alida Bremer unter Mitarbeit von Sonja Anders und Friederike Heller. Für die Jury ist das Stück «eines der politischsten des aktuellen Jugendtheaters» mit «messerscharfen Sätzen».

Zwei Sonderpreise für Studierende gingen an Fabienne Dür für «Zu wenig Wut oder So etwas passiert doch hier nicht» und Vera Schindler für «Allahu Akbar». Beide Nachwuchs-Theaterautorinnen studieren in Berlin.