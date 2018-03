Pro-Kopf-Wasserverbrauch: Darmstadt steht ganz oben

Insgesamt schneiden die Landkreise deutlich besser ab, als die Städte. «Der relativ hohe Pro-Kopf-Verbrauch in den Stadtgebieten liegt darin begründet, dass sich der Wasserbedarf aus dem Gesamtverbrauch einer Kommune und den dort gemeldeten Einwohnern errechnet», sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt. Arbeitnehmer, Schüler, Studierende und sonstige Besucher werden dagegen nicht erfasst, verbrauchen aber Wasser.

Insgesamt hat sich der tägliche Wasserbedarf in den drei Regierungsbezirken wenig verändert: In Südhessen lag er bei 130 Litern pro Einwohner (Vorjahr: 132), in Mittelhessen bei 114 (Vorjahr 115) und in Nordhessen bei 121 (Vorjahr 125).