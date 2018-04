Probealarm mit Handy-Warnsystem Katwarn geplant

Kassel (dpa/lhe) - Die Katastrophenwarn-App Katwarn wird heute in mehreren hessischen Landkreisen getestet. Alle angemeldeten Nutzer der App bekommen dann kurz nach 10 Uhr eine Probe-Warnung auf ihr Handy, wie der Landesfeuerwehrverband in Kassel am Donnerstag mitteilte. Zusätzlich werden auch Verhaltenshinweisen für den Katastrophenfall übermittelt. Jährlich gibt es zwei Probealarme.