Probealarm mit Warn-App Katwarn: Test in 17 Landkreisen

Kassel (dpa/lhe) - Handy-Anruf statt Sirene: In ganz Hessen hat es am Mittwochmorgen eine Testwarnung mit dem Katastrophen-Warnsystem Katwarn gegeben. Die angemeldeten Nutzer in den 17 teilnehmenden Landkreisen erhielten kurz nach 10:00 den Probe-Alarm auf ihre Mobiltelefone, sagte der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands, Harald Popp. «Ich gehe davon aus, dass der Probealarm funktioniert hat.» Die Warnungen werden von den zentralen Feuerwehr-Leitstellen in den Kreisen versendet. Jährlich gibt es zwei Probealarme mit Katwarn.