Probebetrieb des selbstfahrenden Busses ohne Zwischenfälle

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Probebetrieb eines selbstfahrenden Busses ist laut Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) ohne Zwischenfälle verlaufen. Mehr als 1500 Personen hätten das autonome Fahrzeug genutzt, das drei Tage lang auf dem Gelände der University of Applied Sciences in der Nähe des Alleenrings verkehrte, sagte eine VGF-Sprecherin am Freitag. An dem Probebetrieb war neben der VGF und dem Unternehmen Continental auch die Fachgruppe Neue Mobilität der Hochschule beteiligt.