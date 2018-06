Probegrabungen in der Grube Messel gehen zu Ende

Wiesbaden/Messel (dpa/lhe) - Die wissenschaftlichen Probegrabungen in der Grube Messel in Südhessen gehen am Freitag (8. Juni) zu Ende. Anschließend soll ausgewertet werden, in welchem Umfang weiter gegraben wird, wie es vom Wissenschaftsministerium in Wiesbaden heißt. Nach mehr als einem Jahr Pause hatten die Grabungen Anfang Mai zunächst probehalber wieder begonnen.