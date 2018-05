Probegrabungen in der Grube Messel wieder aufgenommen

Wiesbaden/Messel (dpa/lhe) - Nach mehr als einem Jahr Pause haben am Mittwoch wieder wissenschaftliche Probegrabungen in der Grube Messel begonnen. Sie werden bis zum 8. Juni dauern und dann ausgewertet, wie das Wissenschaftsministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Grube Messel ist eine von drei UNESCO-Weltnaturerbestätten in Deutschland, die beiden anderen sind das Wattenmeer und Buchenwälder.