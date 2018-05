Prognose: 20 Prozent des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Stromverbrauch in Hessen hat die Quote von hierzulande produzierter erneuerbarer Energie 2017 einer Prognose zufolge die 20-Prozent-Marke erreicht. Ein Jahr zuvor hatte der Wert bei 16,9 Prozent gelegen. Energieminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht sein selbst gesetztes 25-Prozent-Ziel damit in Reichweite. Diese Schwelle will das Land zum Ende der Legislaturperiode Anfang 2019 erreichen.