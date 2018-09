Programm will mehr Hilfe für Suizidgefährdete in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Schulungen von Einsatzkräften bei Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie von Polizisten und Hausärzten will ein Frankfurter Modellprojekt mehr Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken organisieren. Zuletzt seien in Frankfurt rund 90 Suizide pro Jahr in Frankfurt registriert worden, sagte der Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Frankfurt, Professor Andreas Reif, am Freitag.