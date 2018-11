Projekt in Nordhessen: Methoden-Mix gegen Wildgansprobleme

Eschwege/Gießen (dpa/lhe) - Die Kombination verschiedenster Strategien kann nach Ansicht von Biologen die Probleme durch wachsende Gänsepopulationen in Hessen lösen. Daher wurde am Freitag in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) das Projekt «Wildgansmanagement im Werratal» vorgestellt. Wildbiologen der Universität Gießen arbeiten dabei mit Naturschützern, Jägern, Landwirten und Behörden zusammen. «Als zentrales Werkzeug zur Problemlösung dient ein Konzept aus Meidungs- und Vergrämungsflächen, in dem auch die Jagd eine wichtige Funktion hat», sagte Johann David Lanz von der Universität Gießen.