Protest: Auch Pflegekräfte wollen Landesticket

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 200 Mitarbeiter des Frankfurter Universitätsklinikums haben am Montag dagegen protestiert, dass sie im Gegensatz zu Ärzten für öffentliche Verkehrsmittel bezahlen müssen. Auf Plakaten hieß es unter anderem: «Die Umwelt, Nerven und der Lohn, leiden bei der Anfahrt schon». Seit Anfang des Jahres können Landesbeschäftigte kostenlos Busse und Bahnen in Hessen nutzen. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert, dass an der größten Klinik des Landes nicht alle Beschäftigten in diesen Genuss kommen, und verteilte Pseudo-Fahrscheine mit dem Aufdruck «Freifahrtticket für alle».