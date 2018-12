Protest: Weihnachtsbeleuchtung in Kassel wird ausgeschaltet

Die Weihnachtsbeleuchtung brennt in der Kasseler Innenstadt. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Die Weihnachtsbeleuchtung brennt in der Kasseler Innenstadt. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel gehen heute für eine Stunde die Weihnachtslichter aus: Um 19.00 Uhr wird auf der zentralen Einkaufsmeile Königsstraße die Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet. Damit protestiert der Verein City Kaufleute Kassel gegen die mangelnde Solidarität von Unternehmen, die in der Stadt nicht die Weihnachtsbeleuchtung mitbezahlen. Die Kosten für die zusätzliche Beleuchtung in der Innenstadt liegen pro Jahr bei rund 70 000 Euro.