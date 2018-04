Protest gegen Absage des verkaufsoffenen Sonntags

Michelstadt (dpa/lhe) - Geschäftsinhaber und Gastronomen in Michelstadt protestieren mit einer «Traueraktion» dagegen, dass die Geschäfte in der Odenwald-Stadt an diesem Sonntag nicht ausnahmsweise öffnen dürfen. «Der Gewerbeverein Michelstadt will nicht, dass mit dem Verbot von verkaufsoffenen Sonntagen dem Sterben der Innenstädte Tür und Tor geöffnet wird», heißt es in einer Zeitungsanzeige vom vergangenen Freitag.