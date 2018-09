Protest geht weiter: Baumbesetzer bleiben am Flughafen

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Die Baumbesetzer in einem Wald am Frankfurter Flughafen zeigen sich solidarisch mit den Aktivisten im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen. Ein Sprecher sagte am Mittwoch, man sei «traurig» über die dortigen Geschehnisse, und kritisierte die Situation. Im nordrhein-westfälischen Braunkohlerevier Hambacher Forst begann die Polizei am Mittwoch mit der Räumung der ersten Baumhäuser. Aktivisten protestieren dort gegen die Rodung durch den Energiekonzern RWE.