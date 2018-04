Proteste beim AfD-Parteitag in Hessen

Die AfD will bei dem Parteitag ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl im Herbst bestimmen. Die Landesliste soll 20 Plätze umfassen. Dazu sollen 20 Nachrücker bestimmt werden. Die AfD will erstmals in den Hessischen Landtag in Wiesbaden einziehen. Nach der jüngsten repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen kam die Partei auf zehn Prozent Zustimmung im Land. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt.