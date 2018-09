Prozess: Insolvenzverschleppung bei den Offenbacher Kickers

Zudem sollen die Angeklagten in den Jahren 2011 und 2012 Umsatz-, Erwerbs- und Gewerbesteuern in Höhe von mehreren hunderttausend Euro hinterzogen haben. Auch die ordnungsgemäße Buchführung sowie bewusst fehlerhaft erstellte Jahresabschlüsse werden den Ex-Funktionären angelastet. Nach dem Auftakt am Dienstag sind bis in der Woche vor Weihnachten 16 weitere Termine geplant.