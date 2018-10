Prozess: Schwangere mit Messer attackiert

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach der Messerattacke auf eine schwangere Frau steht der mutmaßliche Angreifer von heute an vor dem Landgericht in Darmstadt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Außerdem steht der 23 Jahre alte Afghane wegen des versuchten Schwangerschaftsabbruchs vor Gericht. Im Mai soll er die damals 38 Jahre alte schwangere Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) schwer verletzt haben.