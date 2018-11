Prozess gegen 26-Jährigen wegen Terrorunterstützung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 26 Jahre alter Deutsch-Syrer muss sich vom 6. Dezember an wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt verantworten. Der Staatsschutzsenat des OLG habe die Anklage der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft zugelassen, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Der aus Syrien stammende Mann, der seit 2011 in Deutschland lebt, soll Anfang 2013 nach Syrien gereist sein, um sich der salafistischen Gruppe «Ahrar al-Sham» anzuschließen. Diese Gruppe ist der Anklage zufolge eine islamistische terroristische Vereinigung.