Prozess gegen Justizbeamte fortgesetzt

Die drei Angeklagten sollen im Januar 2015 einem Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Diez in Rheinland-Pfalz Freigang gewährt haben. Der Mann stieg ohne Führerschein in ein Auto, geriet in eine Polizeikontrolle, raste auf einer Bundesstraße gegen die Fahrtrichtung davon und stieß bei Limburg in ein entgegenkommendes Auto. Dessen Fahrerin starb. Der Geisterfahrer war deswegen bereits im Dezember 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.