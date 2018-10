Prozess gegen mutmaßlichen Extremisten eröffnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein junger Mann aus Somalia muss sich seit Dienstag wegen des Vorwurfs des Mordversuchs und der Beihilfe zum Mord sowie mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Der Angeklagte, dessen Alter nicht genau feststeht, gehörte laut Anklage der Bundesanwaltschaft von Mai bis September 2012 in seiner Heimat der somalischen Extremistenorganisation Al Shabaab an. Er soll in diesem Zeitraum eine Ausbildung an der Waffe absolviert sowie Tötungsaufträge entgegengenommen haben.