Prozess gegen mutmaßlichen Schleuser eröffnet

Während zwei weitere Bandenmitglieder rasch nach den Taten festgenommen und in Frankfurt verurteilt werden konnten, wurde der Angeklagte längere Zeit mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Erst im Herbst vergangenen Jahres wurde er schließlich aufgrund polizeilicher Telefonüberwachung in England ausgemacht und in London festgenommen. Am ersten Verhandlungstag schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. Ermittlungsbeamte schilderten stattdessen den Gang der Ermittlungen, die Ende 2004 begonnen hatten. Das Gericht will den Prozess Ende Mai abschließen.