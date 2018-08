Prozess gegen mutmaßlichen Sex-Straftäter beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach sexuellen Übergriffen auf drei Frauen in der Nähe des Frankfurter Universitäts-Campus hat sich von heute an ein 28 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt dem verheirateten Familienvater versuchte Vergewaltigung sowie zweifache sexuelle Nötigung zur Last. Zwischen Oktober vergangenen Jahres und Januar waren drei Passantinnen in derselben Straße angegriffen worden. Ein «Lockvogel» der Polizei sorgte schließlich im Februar für die Festnahme. Die Strafkammer hat zunächst drei Verhandlungstage vorgesehen.