Prozess gegen terrorverdächtigen Ex-Doktoranden begonnen

Drei Polizisten stehen vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Er soll für die Terrormiliz IS geworben und sich über den Bau von Bomben informiert haben - nach mehr als einem Jahr der Untersuchungshaft hat am Oberlandesgericht Frankfurt am Freitag der Prozess gegen einen terrorverdächtigen Syrer begonnen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Doktoranden der TU Darmstadt Volksverhetzung und Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.