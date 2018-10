Prozess nach Messerattacke auf Schwangere

Am 14. Mai soll er die Frau in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) schwer verletzt haben. Die Frau und ihre Familie sowie der Beschuldigte lebten als Nachbarn in der Unterkunft und kannten sich. Die Mutter von sechs Kindern sagte am Freitag, er habe sie vor der Tat von seinem Fenster aus beobachtet. Später habe er die hochschwangere Frau - sie hatte auch ihre vier Jahre alte Tochter dabei - auf der Straße angesprochen und behauptet, sie wolle ihn töten. Das habe sie abgestritten. Dann habe er vor dem Kind mit einem Messer auf die 38 Jahre alte Mutter eingestochen. Die Frau - auch sie stammt aus Afghanistan - überlebte den Angriff und brachte kurz darauf einen Sohn zur Welt.

Ihr Ehemann sagte am Freitag, er selbst habe sich regelmäßig mit dem Beschuldigten unterhalten. Eine psychische Auffälligkeit habe er nicht bemerkt. Anders drei Zeugen, die ebenfalls mit dem 23 Jahre alten Beschuldigten in der Unterkunft lebten. Sie schilderten ihn als unbeherrscht und gewalttätig. So habe er immer wieder Gegenstände zerstört und sei regelmäßig in Tränen ausgebrochen. Vor der Tat soll er zeitweise in einer Psychiatrie untergebracht gewesen sein.