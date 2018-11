Prozess nach Messerstecherei bei Geburtstagsfeier

Fulda (dpa/lhe) - Nach einer eskalierten Geburtstagsfeier muss sich ein Mann aus Fulda seit Donnerstag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Fulda verantworten. In den Morgenstunden des 4. Februar war es bei der Party in einer Vereinsgaststätte in Fulda zum Streit gekommen. Dabei soll der 29-jährige Rumäne einem 24-Jährigen mit der sieben Zentimeter langen Klinge eines Mehrzweckmessers von hinten in die Schulter, den Oberarm und den Rücken gestochen haben. Danach soll er einem 25-Jährigen zwei weitere Messerstiche in den Rücken versetzt haben. Beide Opfer erlitten Verletzungen an der Lunge. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass der Angeklagte den Tod beider Männer billigend in Kauf nahm.