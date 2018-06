Prozess nach Messerstichen auf 17-Jährige

Das genaue Alter des Angeklagten ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn jedoch als Jugendlichen angeklagt. Ein Gutachten hatte keine Gewissheit gebracht, es war laut Anklagebehörde davon ausgegangen, dass der Angeklagte wahrscheinlich bereits 18 Jahre alt war, mindestens jedoch 16,1 Jahre.

Der Afghane war dem Gericht zufolge 2015 als unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Er soll mit dem Opfer - einer Marokkanerin, die schon lange in Deutschland lebt - eine freundschaftliche Beziehung geführt haben. Das Mädchen habe diese aber beendet. Zwei Tage vor Heiligabend seien die beiden aufeinander getroffen. Dabei habe der Angeklagte den Wunsch geäußert, seine Ex-Freundin noch ein letztes Mal zu umarmen. Darauf soll die 17-Jährige eingegangen sein.

Daraufhin habe der Angeklagte unvermittelt ein Messer gezogen und in Tötungsabsicht auf die Jugendliche eingestochen. Sie erlitt zahlreiche Stichverletzungen, darunter einen etwa sieben Zentimeter tiefen Stich am Brustkorb. Von mindestens zehn Messerstichen war in früheren Berichten die Rede. Der Angeklagte flüchtete vom Tatort, konnte aber kurz darauf festgenommen werden und sitzt in U-Haft. Passanten fanden die Schwerverletzte und verständigten per Handy den Notruf. Eine Notoperation rettete ihr Leben. Die Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke als Mordmerkmal aus.

Kurz nach Weihnachten war es zu einer ähnlichen Tat im rheinland-pfälzischen Kandel gekommen. Dabei wurde die 15 Jahre alte Mia getötet. Der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter, einen Flüchtling aus Afghanistan, vor dem Landgericht Landau ist ebenfalls nicht-öffentlich.