Prozess nach Satire-Wahlkampf: Einstellung abgelehnt

Kassel/Volkmarsen (dpa/lhe) - Trotz eines Freispruchs in erster Instanz steht seit Donnerstag ein 23-jähriger Student wegen Wählertäuschung vor dem Landgericht in Kassel. Den Vorschlag des Richters, das Verfahren gegen eine Geldzahlung einzustellen, lehnte der Staatsanwalt ab. Dem Studenten Henricus Pillardy wird vorgeworfen, bei einer Unterschriftensammlung für seine Bürgermeisterkandidatur in Volkmarsen im Jahr 2015 Wähler getäuscht zu haben. Er soll in einigen Fällen nur erklärt haben, er sammele Unterschriften für den Erhalt des Freibads und Jugendraums. Gegen einen Freispruch im September hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.