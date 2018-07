Prozess um Auftragsmord vor Frankfurter Wettbüro beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als vier Jahre nach dem Auftragsmord an einem Frankfurter Geschäftsmann steht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter kurz bevor. Das Landgericht Frankfurt verhandelt den Fall voraussichtlich von Dienstag (31. Juli) an. Der Inhaber eines Wettbüros in Frankfurt-Sachsenhausen war am 3. Januar 2014 vor seinem Geschäft mit drei Schüssen aus einer schallgedämpften Maschinenpistole getötet worden. Die Schüsse feuerte aus Sicht der Staatsanwaltschaft der heute 46-jährige, aus Kroatien stammende Angeklagte ab. Laut der Anklage geht es um heimtückischen Mord, hinzu kommt als zweites Mordmerkmal Habgier. Außerdem sind noch waffenrechtliche Verstöße angeklagt.