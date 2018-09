Prozess um Betondeckel: Angeklagter vermutet Racheplan

2015 und 2016 waren nahe der Gemeinde Espenau (Kreis Kassel) Gegenstände wie Schottersteine, Betonplatten und Metalldeckel auf die Gleise gelegt worden. Schaltkästen für Signalanlagen wurden zerstört. Ziel sei eine Zug-Entgleisung «zwecks eigener Belustigung» gewesen, sagte der Staatsanwalt. Doch einmal hatte eine automatische Störungsmeldung der Bahn Schlimmeres verhindert, beim zweiten Mal krachten Regiotram-Bahnen in die Hindernisse, blieben aber in den Gleisen. Verletzt wurde niemand. Der Prozess in Kassel wurde zunächst ausgesetzt, die Ermittler wollen die umfangreichen Angaben des Angeklagten überprüfen.